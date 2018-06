Magrissimo e con il volto stanco, la foto di Johnny Depp spaventa i suoi fan

Il sorriso è l'unica cosa di riconoscibile che gli è rimasta. Almeno in questa foto dove quello che si vede è un Johnny Depp visibilmente dimagrito, pallido, con il volto stanco. L'attore è stato immortalato nell'hotel Four Season di San Pietroburgo poco prima di iniziare la performance con la sua band, The Hollywood Vampires. Ma lo scatto postato sul profilo Instagram di una delle sue ammiratrici sta facendo il giro del web mandando i fan di Depp in ansia. Per molti il "pirata" non sta bene. Tra i commenti all'immagine tantissima preoccupazione: "Penso sia malato", scrive un utente; "è magrissimo", aggiunge un altro; "irriconoscibile", si legge ancora. Dallo staff di Depp intanto nessun commento.