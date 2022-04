Madonna torna single: al capolinea la love story con Ahlamalik Williams

Non è durata a lungo. Poco più di un anno dopo aver acquistato una mega villa a Hidden Hills, in California, da The Weeknd per 19,3 milioni di dollari, Madonna ha deciso di rimettere la residenza sul mercato. La diva ha quotato la proprietà per quasi 26 milioni, un grande salto rispetto a quello che ha pagato ad aprile 2021. Situata in un'area custodita su quasi 3 acri, la tenuta da 1200 metri quadrati comprende sette camere da letto nell'edificio principale e altre due nella guest house, 13 bagni totali, una piscina con acqua salata, una spa, una master suite, una enorme cantina e poi un garage per 5 auto, un campo da basket, un cinema e un teatro, la palestra e ben otto stalle per i cavalli.