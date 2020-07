Madonna in topless su Instagram: "Ognuno ha una stampella"

Riabilitazione bollente per Madonna , che su Instagram regala un selfie allo specchio vietato ai minori. "Ognuno ha una stampella" commenta sconsolata, appoggiata alla gruccia, ma l'attenzione dei follower è tutta per il seno nudo seminascosto dalle mani. Dopo tanti post impegnati dedicati al movimento "Black Lives Matter", la Material Girl ha regalato uno scatto più malizioso per ricordare a tutti che a 61 anni è lei la regina del pop.

Ormai la "clutch" (che si può tradurre sia con stampella che con pochette) è un accessorio indispensabile del suo outfit. Durante il tour di Madame X (che ha preso il via ad ottobre negli Stati Uniti), una serie di incidenti e problemi di salute avevano infatti costretto Madonna a cancellare e spostare alcune date, fino alla decisione di annullare l'intero tour.

A suo agio senza veli - Anche lontana dal palco, però, la cantante ha fatto parlare di sé. Negli ultimi mesi ha infatti regalato nudi e topless, alternando gli scatti senza veli a riflessioni su temi importanti come l'emergenza sanitaria mondiale e il razzismo. La scelta di posare nuda alla sua età le ha attirato molte critiche ma lei, provocatrice per natura, non ci ha dato peso.

"Le persone hanno sempre cercato di zittirmi per una ragione o per l'altra, che sia che non sono abbastanza carina, che non canto abbastanza bene, che non ho abbastanza talento. Ora è così; non sono abbastanza giovane, sono punita per aver compiuto 60 anni", aveva raccontato lo scorso anno a "Vogue".

