Madonna, esibizione da 5 milioni di dollari ai Billboard Music Awards

Quando Madonna ha in testa un progetto, è difficile che non lo porti a termine. Così, come anticipa Tmz, pare che Lady Ciccone non voglia lasciare nulla al caso per la sua esibizione ai Billboard Music Awards 2019. E pare anche che non abbia badato a spese. I minuti a sua disposizione sono 7 e per lo show sborserà, di tasca sua, ben 5 milioni di dollari. Uno spettacolo mai visto prima in cui interagirà con la realtà virtuale. Ma è tutto top secret.