M¥SS Keta confessa che l'ispirazione arriva dal paragone con la lava incandescente che fa Elena Ferrate nel suo libro "La Frantumaglia". "Elena Ferrante per me è una dea - ammette - lungi dal paragonarmi, il suo è approccio che ho voluto seguire: meglio essere sinceri con sé stessi e tirare fuori quello che c’è di negativo in noi, piuttosto che ricorrere a quello che potrebbe essere accogliente verso il pubblico ma che non soddisfa. Mi soddisfa di più avere un album che mi rende orgogliosa di me stessa e che mi faccia sentire onesta con me stessa". Non solo. Le ispirazioni arrivano anche dalle immersioni in libri come "Super Eliogabalo" di Alberto Arbasino.