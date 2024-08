M. Night Shyamalan torna con il thriller "Trap": un concerto è la trappola per il serial killer

Dietro al genere thriller il film offre spunti di riflessione anche sul mondo dei social e su quale impatto abbia nei giovani di oggi, e non solo. “Cooper, il protagonista, sta sperimentando questo – ha spiegato Josh Hartnett – quel narcisismo che ci porta necessariamente a voler essere visti, è qualcosa che tutti stanno sperimentando quotidianamente in questi giorni, mostrando ogni piccolo aspetto della loro vita. Oggi in un certo modo siamo tutti un po’ come Cooper”. “Tutti stanno lottando con questo dualismo – ha raccontato M. Night Shyamalan – Anche io in passato, quando riprendevo i concerti di mia figlia, ero combattuto tra il godermi la sua performance e il riprenderla con la camera per aver un ricordo per il futuro. Nel film inconsciamente ho ritratto mia figlia in un modo un po’ benevolo”.