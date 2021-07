Da oltre vent'anni il regista M. Night Shyamalan si è fatto conoscere come il maestro dei colpi di scena. A partire da "Il sesto senso" ci ha abituati a improvvise svolte spesso alla fine dei suoi film, un marchio di fabbrica che ha addirittura un proprio nome, lo "Shyamalan Twist" . Nel cinema del regista indiano naturalizzato statunitense, ha fatto spesso anche irruzione il soprannaturale in un contesto del tutto normale. Ritroviamo queste caratteristiche nel suo nuovo film "Old" , che arriva dal 21 luglio nelle sale: un thriller tra brividi e tensione ambientato su una spiaggia tropicale dove tredici persone si trovano a invecchiare a velocità innaturale. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva

Ispirato da una graphic novel di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters intitolata "Sandcastle" (che il regista aveva ricevuto in regalo anni fa per la festa del papà), "Old" viene descritto dallo stesso Shyamalan come un "horror esistenzialista" incentrato su alcune delle paure più grandi dell’umanità, l’invecchiamento e l'inesorabilità del tempo.

Ufficio stampa

Racconta di tredici personaggi (una coppia, una famiglia, qualche turista e un rifugiato) che si trovano tutti, per diversi motivi, su una paradisiaca e isolata spiaggia. Quando viene rinvenuto in mare il corpo di una donna senza vita, il gruppo si rende presto conto di non poter fuggire ed essere bloccato in quel luogo misterioso che sembra nascondere un oscuro segreto sovrannaturale: fa invecchiare le persone a vista d'occhio.

Nel cast il vincitore del Golden Globe Gael García Bernal ("I diari della motocicletta"), Vicky Krieps ("Il filo nascosto"), Rufus Sewell ("L'uomo nell'alto castello"), Ken Leung ("Star Wars: Episode VII - Il risveglio della Forza"), Abbey Lee ("Lovecraft Country"), Aaron Pierre ("Krypton"), Alex Wolff ("Hereditary"), Embeth Davidtz ("Millennium - Uomini che odiano le donne"), Eliza Scanlen ("Piccole Donne"), Emun Elliott ("Star Wars: Episode VII - Il risveglio della Forza"), Kathleen Chalfant ("The Affair"), Thomasin McKenzie ("Jojo Rabbit").