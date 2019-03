Lutto per Louis Tomlinson degli One Direction, morta la sorella Félicité di soli 18 anni

Un altro lutto in famiglia per Louis Tomlinson il noto cantante del One Direction. A due anni dalla morte della madre la popstar perde anche la sorella Félicité, di appena 18 anni. La giovane, famosa influencer di Instagram, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Londra, apparentemente uccisa da un infarto. Immediata e massiccia la solidarietà social di amici, colleghi, fan e parenti, che sono intervenuti utilizzando l'hashtag Fizzy, nomignolo di Félicité