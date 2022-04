Lutto nella musica: addio a Marco Occhetti, ex voce de "I Cugini di campagna"

Lutto nel mondo della musica: si è spento all'improvviso, a 62 anni, Marco Occhetti, ex voce del gruppo "I Cugini di campagna".

Occhetti era il celebre Kim, che cantò con la band tra il 1986 e il 1994. Famoso per la sua caratteristica voce in falsetto, aveva portato i "Cugini" al successo con brani popolari come "Anima mia". L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Giulia attraverso la pagina Facebook dell'artista.