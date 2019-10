Lutto nel mondo del musical italiano: è morto Manuel Frattini

E' scomparso a soli 54 anni Manuel Frattini, coreografo e divo del musical italiano. Il ballerino si trovava a Milano proprio per una serata di beneficenza dedicata al musical quando è stato colto da un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile. Nonostante i soccorsi tempestivi e l'intervento del personale medico, chiamato immediatamente sul posto, non c'è stato nulla da fare.

Dopo aver lavorato in tv come primo ballerino e coreografo, nel 1991 Manuel Frattini venne chiamato dalla Compagnia della Rancia, diretta da Saverio Marconi, per interpretare il ruolo di Mike Costa nel musical "A Chorus Line". Da quel momento inizia la sua brillante carriera nel mondo del musical con altri spettacoli di successo: "Cantando sotto la pioggia", "Sette spose per sette fratelli" a fianco di Raffaele Paganini e Tosca.

All'inizio degli anni Duemila ha condiviso la scena con Christian De Sica, Lorenza Mario, Monica Scattini e Paolo Conticini nel fortunato spettacolo "Tributo a George Gershwin – Un Americano a Parigi". Tantissime anche le favole portate a teatro da Frattini come Pinocchio, Aladin e Robin Hood, che lo hanno reso famoso anche tra gli spettatori più giovani.