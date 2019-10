“Lupin III – The First”, il ladro gentiluomo torna a colpire... al cinema

Il ladro gentiluomo più famoso del mondo,, torna a colpire. "Lupin III - The First", diretto e sceneggiato da Takashi Yamazaki e in uscita in Italia nell'inverno del 2020, propone una nuova grande avventura alla scoperta dei segreti del Diario di Bresson, legato all'eredità del suo famoso nonno Lupin I. Il film è il primo in animazione 3D CGI su Lupin e uscirà in Giappone a dicembre.