Luis Sal ancora contro Fedez: arriva la denuncia per plagio

Fedez non ha tardato a replicare, attaccando direttamente l’ex amico: "Se tu non eri quello interessato al denaro, perché vieni a cagarci il c...o a noi? Devi fare pace col tuo rapporto con i soldi. Tu di tutto questo non hai il minimo merito". Il rapper in passato aveva già dichiarato che, a suo dire, Luis Sal lo avesse già utilizzato "come un bancomat" e lo aveva inoltre accusato di non aver rispettato gli impegni economici.