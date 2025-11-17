Logo Tgcom24
nuove accuse

Luis Sal ancora contro Fedez: arriva la denuncia per plagio

Secondo lo youtuber "Pulp Podcast" sarebbe troppo simile al format di "Muschio Selvaggio"

17 Nov 2025 - 11:17
© Tgcom24

© Tgcom24

Nuove accuse tra Luis Sal e Fedez. La tensione tra i due ex soci di "Muschio Selvaggio" è tornata ad accendersi dopo che, durante l’ultima puntata di “Pulp Podcast”, il rapper ha rivelato di aver ricevuto una denuncia per plagio da parte dello youtuber. Secondo Luis Sal il format condotto da Fedez insieme a Mr. Marra sarebbe "troppo simile" al progetto originale, condiviso ai tempi della loro collaborazione.

La fine della collaborazione tra Fedez e Luis Sal

 La fine della collaborazione tra Fedez e Luis Sal per "Muschio Selvaggio" era diventata di dominio pubblico a giugno 2023 e nei mesi successivi i due si erano parlati attraverso i rispettivi legali. Nonostante la battaglia sembrasse conclusa nel 2024, quando il Tribunale di Milano aveva obbligato Fedez a cedere le proprie quote a Luis Sal, la pace appare ancora lontana. Luis ha infatti accusato il podcast di Fedez di riprendere struttura, stile e dinamiche di "Muschio Selvaggio", rivendicando anche una parte dei guadagni.
 

Fedez a Luis Sal: "Fai pace con i soldi"

  Fedez non ha tardato a replicare, attaccando direttamente l’ex amico: "Se tu non eri quello interessato al denaro, perché vieni a cagarci il c...o a noi? Devi fare pace col tuo rapporto con i soldi. Tu di tutto questo non hai il minimo merito". Il rapper in passato aveva già dichiarato che, a suo dire, Luis Sal lo avesse già utilizzato "come un bancomat" e lo aveva inoltre accusato di non aver rispettato gli impegni economici.

Fedez e Luis Sal: le accuse incrociate

 Il team di "Muschio Selvaggio" ha risposto via social ricordando che Fedez era già ricorso alle vie legali nel 2024, chiedendo una parte dei profitti del podcast.
Luis Sal ha poi rincarato la dose, sottolineando come – subito dopo aver ceduto le sue quote – Fedez abbia lanciato un podcast "identico" insieme a Mr. Marra, citando e criticando pubblicamente "Muschio Selvaggio" durante alcuni episodi. La controparte sostiene che le percentuali economiche spettanti a Fedez fossero già state regolate al momento della vendita, ma non sono mai state versate. Per Fedez l'accusa di plagio sarebbe invece del tutto priva di prove concrete.

