Al cinema "Lubo", Giorgio Diritti racconta la pulizia etnica in Svizzera negli anni 30

La trama del film

Protagonista del film, come del libro dal titolo emblematico "Il seminatore" (di Mario Cavatore), a cui Diritti si è ispirato, è Lubo Moser, giovane jenisch, ovvero la terza popolazione nomade europea dopo Rom e Sinti, che vive tranquillamente insieme alla sua famiglia, formata dalla moglie Mirana e dai loro tre figli, facendo l'artista di strada. Siamo però negli anni Trenta e il clima di guerra che c'è nell'aria fa sì che anche la Svizzera cerchi di rinforzare le sue frontiere, dichiarando la mobilitazione dei suoi cittadini maschi, compresi gli jenisch. E così Lubo si ritrova da un momento all'altro, in divisa, lontano dalla sua famiglia, con il compito di controllare e difendere i confini svizzeri. Una notte, però, riceve la visita di suo fratello che gli porta tragiche notizie: i suoi bambini sono stati presi dalla polizia e la moglie, che ha tentato invano di opporsi, è poi morta per il dolore. Tutto comunque nel segno della legalità: nella Svizzera di quegli anni è infatti da tempo attiva l'Opera 'Bambini della strada', organizzazione "umanitaria" con l'obiettivo di sradicare la piaga del nomadismo. Da qui la seconda vita di Lubo, che ha disertato l'esercito grazie a un efferato delitto, si ritrova ricco e mette così in atto con più facilità un'originale vendetta: inseminare il maggior numero possibile di donne svizzere per corrompere con il suo sangue questa popolazione che gli ha rubato i figli. Nel frattempo la vicenda di Lubo s'incrocia con quella di una famiglia d'immigrati italiani a Lugano che sconvolge il suo futuro in modo positivo.