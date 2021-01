LP ci porta sulle montagne russe dell'amore con il nuovo singolo

Dopo il successo del brano "The One That You Love", in attesa del nuovo album e di quattro concerti in Italia a luglio, la cantautrice italo-americana LP è tornata con il nuovo singolo "How Low Can You Go" , che arriva in radio. "Il brano rappresenta un'amalgama di molte notti selvagge che ho trascorso a New York e LA e che a volte rimangono con te", racconta l'artista.

"Sentimenti provati per certi personaggi e situazioni in tutta la loro meravigliosa e imperfetta follia. Sento spesso il bisogno di Holden Caulfield (protagonista de 'Il giovane Holden' n.d.r.) di sapere quali possono essere le cose peggiori della vita, sia secondo me sia secondo gli altri. Penso che questo mi aiuti ad essere sicura di ciò che non voglio e ad apprezzare ciò che voglio", spiega ancora LP che dal 2016 ha conquistato il mercato musicale internazionale con l'indimenticabile album "Lost on you".

Ufficio stampa

E così, nel 2020 dopo aver realizzato il suo primo album dal vivo "Live In Moscow", aver organizzato il primo live streaming mondiale che ha visto la partecipazione di fan da più di 25 Paesi, è stato pubblicato durante la scorsa estate il singolo "The One That You Love", che ha invaso i palinsesti radiofonici.

Ora è arrivato il momento delle nuove note di "How Low Can You Go", scritta dalla stessa Laura Pergolizzi (questo il suo vero nome, segno delle sue radici italiane) insieme ai suoi collaboratori di lunga data Mike Del Rio e Nate Campany. Nell'attesa di un ritorno ai live per questo 2021, la cantautrice ha già fissato l'appuntamento con i fan per quattro date nel nostro Paese, a Torino, Marostica, Roma e Firenze.

