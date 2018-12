4 dicembre 2018 11:19 Il ritorno di LP: le sue emozioni volano direttamente dal cuore alle bocca Dopo aver conquistato tutti con "Lost On You" lʼartista torna con il nuovo album "Heart To Mouth", in uscita il 7 dicembre. Tgcom24 vi presenta in esclusiva il dietro le quinte dal video del singolo "Recovery"

E' stata l'artista rivelazione del 2016, quando con la sua "Lost On You" ha conquistato tutti. Un vero "tormentone di qualità" che ha invaso le radio per quasi un anno. Adesso LP, al secolo Laura Pergolizzi, torna con l'album, "Heart To Mouth", in uscita il 7 dicembre. Tgcom24 vi offre un dietro le quinte esclusivo del video "Recovery". LP sarà in Italia per un firmacopie l'8 dicembre alla discoteca laziale di Roma e il 9 alla Mondadori Duomo di Milano.

"Credo che le canzoni valgano più di tante parole": non è uno slogan, ma solo un pensiero di LP. La cantautrice statunitense di origini italiane ha alle spalle quattro album in studio, tantissimi brani scritti per rock e popstar planetarie, e una miriade di concerti. L'ultima volta in Italia l'abbiamo vista lo scorso agosto, alla "Notte della Taranta". Il suo è un successo che è cresciuto nel momento in cui LP "ha lasciato fare" a se stessa, nell'ispirazione e nelle intenzioni delle canzoni. È stato così che i video di "Lost On You", "Muddy Waters", "When We're High" sono arrivati a oltre 280 milioni di visualizzazioni in un anno e che l'album "Lost On You" è diventato disco di platino in Italia, Francia, Svizzera, Russia, Polonia, Grecia...