Lourdes Leon, la figlia di Madonna provoca seminuda in un'orgia nel segno della "diversità"

In quanto a provocazioni bollenti Lourdes Leon, detta Lola, sembra proprio voler ricalcare le orme di mamma Madonna. La figlia della popstar ha infatti partecipato ad un'orgia simulata sul palco dell'Art Basel Show di Miami, un importante appuntamento con l'arte contemporanea e fuori dagli schemi. Seminuda e sensuale la 23enne era in coppia con un'altra modella che ha baciato e spogliato sul palco.

Una performance che ha ricordato ai fan di Madonna la famosa orgia simulata del Girlie Show World Tour, il tour che la popstar fece nel 1993 per promuovere l'album "Erotica".

Alla performance, firmata da Carlota Guerrero per Desigual, hanno partecipato oltre 30 modelli e ballerini di ambo i sessi, che hanno messo in scena, su una grossa piattaforma un'orgia di corpi nudi e contorti che il pubblico e i fotografi hanno ripreso attoniti con telefonini e telecamere.

Arte o provocazione pura? "Questo è amore diverso", si legge accanto al video dello show sul sito di Desigual: "Artisti come Lola León, @naomishimada, @alejandrasmits non volevano perdere questo messaggio d'amore verso la diversità, il multiculturalismo e la differenza...Si tratta di na rappresentazione in cui l'artista catalana racconta l'atto d'amore più basilare e universale: il bacio. Condividete questo messaggio di amore, multiculturalismo e diversità".

