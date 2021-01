Lourdes Leon, figlia di Madonna debutta sui social: scatti sexy e insulti ai fan

Sexy e irriverente come mamma Madonna. Miss Lourdes Maria Leon Ciccone, meglio nota come Lola, figlia 24enne della popstar, ha debuttato pochi giorni fa su Instagram e in men che non si dica ha raccolto oltre 20mila fan. La giovane, che in quanto a provocazioni ha già dimostrato di saper ricalcare le orme della madre, ha postato alcuni scatti sexy e ha risposto senza peli sulla lingua ai tanti commenti dei follower, i quali più che di lei parlavano della celebre e "scomoda" mamma.