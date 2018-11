Los Unidades, un singolo per Mandela che... profuma di Coldplay

Nell'Ep, oltre ai Los Unidades e a Williams, compaiono artisti come Stormzy, David Guetta, Stargate, Cassper Nyovest, Jozzy, Wizkid, Tiwa Savage e molti altri. I ricavi dalla vendita del "Global Citizen Ep 1" andranno a favore dell’organizzazione per porre fine allo stato di estrema povertà, così come alla lotta per la parità dei sessi, per la formazione scolastica, per l'acqua e per l'igiene. E in prima fila per questo progetto c'è proprio Chris Martin. Il brano è accompagnato da un lyric video ispirato a Nelson Mandela, per ricordare il centenario della nascita del leader sudafricano.