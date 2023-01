Loredana Errore torna e omaggia Mia Martini.

Da martedì 17 gennaio arriva in radio "Almeno tu nell’universo". Il brano che fu scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, in questa particolare versione, è tratto da "Stelle", il nuovo album della cantante. "La prima volta la cantai ad Amici, per me è sempre una emozione", spiega Loredana.