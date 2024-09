Una volta rientrata a Milano, dopo un controllo medico, le è stata diagnosticata una gastroduodenite acuta complicata da ipertensione arteriosa.Le prime cure hanno migliorato ma non risolto il quadro clinico, per questo la dottoressa curante le ha prescritto riposo e terapia medica per altri sette giorni ripromettendosi di rivisitarla per una rivalutazione medica. "Siamo tutti estremamente rammaricati per questa data speciale alla quale tenevamo moltissimo in primis Loredana" scrive il suo staff. "Loredana terminerà comunque il suo Ribelle Summer Tour con la data di Terni il 21 settembre".