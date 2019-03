Lodo Guenzi su Instagram: "I razzisti non seguano la mia pagina"

Già qualche giorno fa Lodo, seguente la manifestazione di Milano contro il razzismo, aveva postato l'immagine di un cartello con scritto "Non è in pericolo la razza bianca, ma la materia grigia", attirandosi la prima ondata di commenti sprezzanti e insulti. La diga però si è aperta con quello dedicato a "Niente di speciale" e alla storia della ragazza per metà etiope e metà italiana, a cui la canzone si ispira.



E a questo punto Lodo non ha potuto fare a meno di reagire. "Mi sono ritrovato con della merda razzista sotto al post - ha scritto -. Internet è quello che è e non mi importa di un paio di falsi profili che sparano stronzate come è normale sui social, però voglio cogliere l'occasione per chiedere a qualunque razzista di non avere a che fare con me". Per Guenzi non è questione di politica ma proprio di umanità. "Non dico chi vota quello che non voterei, con lui voglio dialogare - ha aggiunto -. Dico razzista". Chiudendo in maniera lapidaria: "L'effetto che fa a voi quello che altri hanno sulla pelle, è lo stesso che fa a me quello che voi avete in testa".