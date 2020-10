A Liverpool continuano le riprese del nuovo Batman nonostante il lockdown locale

Ingrassato, con la pelle butterata e un po’ stempiato è irriconoscibile, ma è proprio lui: Colin Farrell. La trasformazione del divo irlandese nel ruolo di Oswald Cobblepot, ovvero il Pinguino, uno dei diabolici nemici del Cavaliere Oscuro, sul set di "The Batman" a Liverpool è incredibile. Con lui, immortalato durante le riprese del film nella città dei Beatles diventata per l'occasione Gotham City, e la cui uscita è prevista per il 4 marzo 2022, anche John Turturro (Carmine Falcone) e il protagonista del film Robert Pattinson.