18 novembre 2018 10:46 Little Mix, voglia di crescere: "Il girl power è sempre attuale e lo portiamo avanti" Eʼ uscito "LM5", quinto album della band inglese. Tgcom24 ne ha parlato con loro

Si intitola "LM5" il nuovo album delle Little Mix. La band tutta al femminile, che ha vinto la versione britannica di X Factor nel 2011, arriva al quinto lavoro che vede la partecipazione di big come Nicki Minaj, Ed Sheeran e Jess Glynne. "In questi anni non ci siamo mai fermate e abbiamo fatto molta esperienza - dicono a Tgcom24 -. Ora ci sentiamo più sicure com autrici e vogliamo portare avanti un messaggio forte per le donne".

Anticipato dal singolo "Woman Like Me" feat. Nicki Minaj, che ha già superato i 60 milioni di stream su Spotify, l'album è stato lanciato con la pubblicazione della foto in cui vengono ritratte nude e cooperte da insulti, per accompagnare il nuovo brano "Strip" e riaffermare il proprio impegno per il "girl power".



Questo è il vostro quinto album. In cosa rappresenta un passo in avanti?

Sicuramente oggi ci sentiamo più sicure di noi stesse come autrici. Quando abbiamo iniziato dovevamo imparre ancora molto. Abbiamo fatto tesoro di tutta l'esperienza accumulata in questi anni e abbiamo raggiunto un livello che ci ha permesso di realizzare il disco che avremmo sempre voluto fare. In particolare volevamo che passassero dei messaggi forti sulla condizione della donna e sul potere femminile.



Per questo lavoro avete collaborato con numerosi big della musica internazionale. Come è stato?

Incredibile. Avevamo avuto collaborazioni importanti anche in passato, ma questa volta abbiamo ulteriormente allargato il nostro raggio d'azione. Lavorare con Ed Sheeran poi per noi è stato veramente il realizzarsi di un sogno, la ciliegina sulla torta.



Con Nicki vi siete esibite agli Mtv Ema invece in una performance scatenata...

Devo ripetermi ma non trovo un aggettivo diverso da "incredibile"!. Eravamo davvero terrorizzate. Oltretutto è stato tutto molto veloce, non abbiamo avuto modo di fare molte prove prima della performance vera e propria. Ma essere sul palco con lei è un'esperienza travolgente.