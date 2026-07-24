Il concerto non è stato soltanto un viaggio nella storia musicale della band. Pelù ha più volte preso la parola per affrontare temi politici, ribadendo che i concerti devono essere anche uno spazio di riflessione. "Di concerti dove non si dice niente è pieno", ha affermato il cantante, aggiungendo che "chi non parla è complice e noi non lo siamo".