LineUp, da Daniela Pes a Whitemary per la terza edizione della rassegna

Ad anticipare i live gli appuntamenti con Le Parole delle Canzoni, il format di Treccani, che torna al festival dopo essere stato ospitato dagli Istituti di Cultura all’Estero grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Al rap italiano e romano è dedicato l’incontro tra Rancore e Matteo Trevisani (20 settembre), cantautorato e narrativa si confrontano grazie al dialogo tra Dente e la scrittrice Chiara Valerio (21 settembre), mentre la nuova icona del pop italiano Ditonellapiaga torna al REF per dialogare con la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari (22 settembre).

Il programma

Ad aprire LineUp! il 20 settembre i ritmi urbani e le melodie mediterranee di La Niña, un viaggio nel suo ultrapop che parte dal Golfo di Napoli e arriva fino in Sudamerica, passando per Bristol, Berlino e Tokyo. Voce misterica e contemporanea, dopo il suo esordio nel 2019 La Niña è stata definita come l’ibrido perfetto fra Rosalía e Teresa De Sio. La seconda serata si apre con la voce soul e i richiami tropical di Ethan, l’artista queer italo brasiliano capace di tenere insieme dance ed elettropop, sfumature r&b e nu soul, a seguire echi di Sardegna attraversano il Tanca Records Showcase, l’etichetta fondata da IOSONOUNCANE, con i live di Vieri Cervelli Montel e Daniela Pes.