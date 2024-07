Limbo Festival al via con Lee Burridge e Mano Le Tough e molti altri atisti e dj. Dal 5 al 7 luglio la splendia tenuta “Il Ciocco” di Barga (LU), nella verde Garfagnana in Toscana, ospiterà l’evento per il quarto anno consecutivo. Ricca la line up che include le performance anche di Viken Arman, Dave Dk, Cormac, Eduardo De La Calle, Luca Bacchetti, Crussen, Tolouse Low Trax (live), Cami Layé Okún, Oora (live), Leo Mas, Leo Di Angilla (live), Giselle World, Vitamina Jeans, Brunnä, Tommy Soul, Zam Dembélé and Mozait (live).