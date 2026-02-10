Lily Allen, “West End Girl” è disco d’oro nel Regno Unito

Il risultato arriva mentre l’album continua a essere molto presente nelle classifiche britanniche. Secondo i dati dell’Official Charts Company, con l’uscita dei formati fisici "West End Girl" ha avuto un’accelerazione netta: è risalito di 92 posizioni e ha riagganciato il suo picco al numero 2 nella classifica album UK. Nello stesso aggiornamento, il disco ha guidato anche la classifica vinile e quella dei negozi indipendenti (Record Store Chart), due indicatori che spesso raccontano la forza “reale” di un titolo oltre lo streaming.