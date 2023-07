Ligabue fa tredici a San Siro (il suo primo concerto in uno stadio fu proprio al Meazza 26 anni fa).

Una grande festa rock per oltre 55mila fan per il live che, insieme a quello del 14 luglio all'Olimpico di Roma, anticipa il tour d'autunno nei palazzetti (si parte all'Arena di Verona il 9 ottobre) in cui sarà presentato il nuovo album "Dedicato a noi" in uscita il 22 settembre. Oltre due ore di musica in cui il 63enne rocker di Correggio ha presentato in anteprima l'inedito "Così come sei".