I Libertines tornano Italia per due date

Dopo nove anni dal terzo album, i Libertines sono tornati con l'attesissimo quarto album, già preceduto dalle hit radiofoniche "Run Run Run", "Shiver" e "Oh, Shit". La storia della scrittura di "All Quiet On The Eastern Esplanade inizia nel settembre del 2022, a Port Antonio in Giamaica, dove Doherty e Barât si riuniscono e, lontani da ogni distrazione, l'alchimia tra i due rinasce. A febbraio di quest’anno poi, Peter e Carl si riuniscono a John and Gary a The Albion Rooms e, racconta Doherty, “siamo davvero tornati insieme come band. È stato un raro momento di pace e unione con il contributo di tutti i membri della band”. Il nuovo disco è infatti testimonianza di una band che si riunisce, di un ritrovata armonia generale e della volontà di celebrare il proprio passato facendo ottima musica.