Secondo il rapporto della polizia, la stanza era in completo caos: oggetti rotti, il televisore esploso, fogli di alluminio, cera di candele, lattine e un sacco di medicinali tra cui clonazepam, energizzanti e altri farmaci. Inoltre, hanno raccolto campioni di polvere bianca da analizzare in laboratorio. Il primo risultato dell'autopsia ha confermato che Payne è morto per diversi traumi e emorragie, sia interne che esterne, compatibili con una caduta durante la quale non ha neanche cercato di proteggersi. Questo fa pensare che fosse incosciente al momento della caduta. Adesso si aspettano i risultati degli esami tossicologici per capire se e quanto aveva assunto alcol o altre sostanze.