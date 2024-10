Le voci sui comportamenti allarmanti di Payne si sono accentuate dopo la fine della sua relazione con Maya Henry, modella con cui ha fatto coppia dal 2019 al 2022, e con cui avrebbe anche dovuto sposarsi. Lo scorso maggio la Henry ha pubblicato un romanzo nel quale, pur non accusando direttamente il musicista, racconta di una relazione problematica tra un'aspirante giovane modella e un cantante pop frustrato per la sua carriera in stallo. "Ovviamente il libro è di fantasia", ha spiegato, "ma ispirato a eventi reali". Nel libro "Looking Forward", si parla di casi di violenza domestica e pesanti insulti verbali, oltre che di un aborto indotto. Il 7 ottobre inoltre Maya ha pubblicato su TikTok alcune scioccanti affermazioni rivelando che Payne la "stalkerava" sia al telefono, sia sui social e aveva cercato di coinvolgere la sua famiglia, inclusa sua madre, Azteca Henry, per riavvicinarsi a lei.

"Da quando ci siamo lasciati continua a mandarmi messaggi e lo fa di continuo. Mi scrive cose tipo "Oh, non sto bene", insistendo su tema della morte con frasi inquietanti come: "Morirò. Non sto bene... Mandava messaggi a mia madre, dicendo Non sto bene, devi dire a Maya di contattarmi". Perché io non rispondevo".

La modella aveva incaricato i suoi legali di inviare una diffida a Payne il 15 ottobre, il giorno prima della tragedia, segno di una situazione ormai insostenibile.