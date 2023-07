"Devo dire che mi basta staccare pochi giorni. Sarò con Alma e Pietro, ma andrò e verrò per il tour e per prepararmi all'Arena di Verona". L'appuntamento è per il 27 settembre: "E' il mio scontro finale, dopo il riscaldamento con le date estive".

"Bello tornare ai live senza restrizioni" "E' stato molto bello, per tanti motivi. Il palco è la mia dimensione, non accadrà mai più che io resti lontana per due anni", scherza la cantante. "Tornare dopo la pandemia è stato bello anche perché il pubblico ha potuto partecipare e lasciarsi andare senza mascherina, senza nessuna restrizione. E' un elemento fondamentale che sta rendendo questi live molto belli".

"Mi sento in formissima, l'ultima volta ero incinta" L'ultima volta che è salita sul palco era in dolce attesa della sua Alma, che fin dalla pancia ha condiviso dentro la pancia della mamma l'emozione dei live: "Questa volta non sono incinta! Anche dal punto di vista della prestazione è molto più semplice. L'ultimo tour ho faticato molto. La gravidanza mi aveva creato un reflusso che inevitabilmente mi faceva male alle corde vocali". Ora invece è al 100%: "Mi sento in formissima e la band è super calda, ci stiamo divertendo. Finora sono andati molto bene, l'unico vero ostacolo al momento è il caldo che sta mettendo a dura prova sia noi che gli spettatori".

Ultime tappe al Sud Levante tornerà sul palco, si spera più al fresco, il 13 agosto con una data al Red valley Festival di Olbia per poi proseguire in Puglia il 20 agosto a Grottaglie (Taranto) e il 23 agosto a Barletta, per poi toccare la Sicilia il 25 agsto a Noto (Siracusa): "Dopo queste date ci buttiamo a capofitto sull'allestimento dell'Arena di Verona del 27 settembre".

"L'Arena di Verona il mio scontro finale" Un appuntamento importante per Levante, che spera di onorare degnamente il prestigioso tempio della musica: "Sarà diverso da tutto quello che ho affrontato in questi anni. E' il mio scontro finale dopo il riscaldamento delle tappe estive. L'Arena di Verona è stata calcata da giganti, ma dentro ci sarà il mio pubblico a proteggermi. Al momento la sto vivendo in maniera molto serena e pragmatica. Siamo proiettati sull'organizzazione di palco, scaletta e ospiti".

Estate tra famiglia e lavoro Nell'attesa di riprendere i live "dovrei essere in vacanza", scherza Levante: "Sarò con Alma e Pietro, ma dopo i primi dieci giorni di agosto vado e vengo, per le tappe estive e l'allestimento dell'arena. Devo dire che non ho bisogno di staccare per lunghi periodi, mi bastano pochi giorni. La mia vera necessità è restare sempre in moto, anche perché faccio un lavoro molto bello e che amo".

"L'amore è rischiare di farsi divorare" L'estate di Levante era iniziata con l'inedito "Canzone d'estate", accompagnato da un video ispirato al film di Peter Greenway "Il cuoco, il ladro, la moglie e l'amante". "E' stata un'intuizione del regista Giacomo Triglia, che ha tradotto in immagini la mia idea dell'amore. Quando ti innamori di qualcuno dai tutto te stesso. Il rischio è di farti mangiare o di mangiare l'altro. Nel video mi presento in questa villa per farmi mangiare, perché sono la scottata dei due dopo la fine dell'amore e mi do in pasto".