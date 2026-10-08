Levante: "La paura fa fallire l'amore. Grazie a mio padre l'ho capito"

A quasi 40 anni, mi sono ritrovata a interrogarmi su cosa significasse l'amore, se l'avessi realmente capito. Sono andata a scomodare intellettuali, filosofi, persone molto più intelligenti e colte di me per comprendere attraverso saggi e varie letture come lo potessero descrivere e se io potessi accedere a quel tipo di sapere in modo da metterlo in pratica. La verità è che in questa ricerca io non ho trovato nessuna risposta, nessuno psicoterapeuta, nessuno psicologo, nessun filosofo, nessun saggista, nessun semiota, nessuno è riuscito a dire che cos'è l'amore, perché in effetti poi mi sono detta: "Basta cercare di definirlo, vivilo semplicemente". Quindi, una volta arresami all'idea che l'amore non si potesse definire, mi sono detta: "Allora andiamo a vedere perché fai fallire l'amore, cioè quali sono le cause per cui il tuo amore ha una data di scadenza e spesso è quasi sempre la stessa". E, dunque, ho iniziato prima a farmi questa domanda tramite la canzone che apre l'album, "Dell'amore il fallimento". Poi, sono entrata nella casa un po' labirintica dei fallimenti amorosi, passando attraverso storie più o meno pesanti e, successivamente, però, durante la scrittura del disco, ho vissuto un episodio privato molto forte che mi ha scosso. Ho quindi scoperto attraverso il solito istinto di mettere nero su bianco davanti alla tastiera che stavo scrivendo la risposta alla domanda sul fallimento dell'amore: "Abissale", il brano che chiude il disco. Fondamentalmente, sono dovuta tornare a scavare nel mio passato per capire che l'inghippo era dove l'amore mi era stato trasmesso, nel modo e nei tempi in cui mi era stato insegnato e anche rubato. Perché io ho perso mio papà che avevo nove anni e questa figura paterna così tanto assente nella mia vita e poi però così tanto anche presente nella sua assenza ha determinato il mio modo di accettare l'amore e di viverlo e quindi a questo padre, in "Abissale", faccio dire: "Non devi uccidere l'amore, l'amore non lo devi meritare, lo puoi avere senza farti spaventare, senza che ti faccia male". A quel punto, ho trovato la risposta alla mia domanda: tutte le volte che ho fatto fallire l'amore è stata per la paura di viverlo o di ritrovarmi a perderlo, perché se io lo uccido non potrà mai abbandonarmi lui.