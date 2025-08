Leopoldo Mastelloni colpito da ictus: l'attore in prognosi riservata a Roma

"Non ne ho saputo più nulla", ha detto poi in una recente intervista per gli 80 anni, compiuti il 12 luglio. E ha annunciato l'uscita, per settembre, di un libro di memorie di un "bullizzato culturale", parole sue: il titolo, 'Così fan tutti', edito da Albatros-Il Filo. "Non lo volevo banale, ma con tante foto. Ci sono dentro anche chiacchierate con Gassman, Vitti, Schygulla, vis-a-vis inediti, chicche sui miei avi: uno era un giudice napoleonico. Non ho più nessuno del mio mondo, quello di Rosi, Ghirelli, Mastroianni, Squitieri. Con loro c'è stato uno scambio costante, che mi ha reso unico. In 80 anni nessuno può rimproverarmi di essermi venduto, infatti non ho una lira. Ora valgono i followers, né la bravura né la bellezza", ha detto.