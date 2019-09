In uscita il 22 novembre 20 settembre 2019 17:04 Leonard Cohen torna a vivere con un nuovo album: "Thanks for the dance" Nove tracce inedite del cantautore scomparso nel 2016. Il primo singolo è "The Goal"

"La voce di Leonard Cohen non è stata zittita: la danza continua". E allora grazie Leonard per la danza. "Thanks for the dance", come il titolo dell'album di inediti postumo che uscirà il 22 novembre. A rendere noto con queste parole il ritorno di una delle voci più importanti del Novecento è Adam Cohen, figlio dell'artista scomparso nel novembre del 2016. Per stemperare l'attesa, insieme all'annuncio è stato pubblicato il primo singolo The Goal.

"Leonard è vivo!" - "Nel comporre e arrangiare la musica affinché si adattasse alle sue parole, abbiamo seguito la sua impronta musicale, tenendolo così con noi - ha dichiarato Adam - "Ciò che mi ha davvero commosso è stata la sorpresa di coloro che hanno ascoltato questo album: "Leonard è vivo!" hanno esclamato uno dopo l'altro".

L'eredità di Cohen - Sette mesi dopo la morte di suo padre, Adam Cohen si era ritirato nel garage in cortile: dal loro precedente lavoro insieme You Want It Darker (ultimo album di Cohen padre, uscito nel 2016) erano rimasti degli appunti sparsi, bozzetti musicali o semplicemente delle tracce vocali. Prima della sua morte, Cohen aveva chiesto a suo figlio di portare a termine questo progetto, finalizzando tutto il lavoro rimasto incompiuto.

Una squadra d'eccezione - Adam Cohen ha invitato diversi amici e colleghi a partecipare, per rendere un ultimo omaggio al padre scomparso. Tra i collaboratori illustri che hanno messo mano a Thanks for the dance, troviamo il chitarrista spagnolo Javier Mas, Damien Rice, Leslie Feist, Richard Reed Parry degli Arcade Fire, Bryce Dessner dei The National, il produttore Daniel Lanois e Beck.

Qui sotto la copertina e la tracklist già annunciata dell'album Thanks for the dance: