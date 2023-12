Lee Sun-kyun, a Seul l'ultimo saluto all'attore di "Parasite" morto suicida

Si sono svolti i funerali dell'attore che il 27 dicembre si è tolto la vita per la vergogna in seguito al coinvolgimento in fatti di droga

Familiari, colleghi attori e personalità del mondo del cinema e fan si sono riuniti per l'ultimo saluto all'attore del film premiato con l'Oscar "Parasite" trovato morto in auto a 48 anni. Il corteo funebre è partito dalla camera ardente del Seul National University Hospital. Alla guida la moglie, Jeon Hye-jin e i figli, uno di loro ha portato un ritratto del padre.

Tgcom24

Intanto in Corea del Sud non si placano le polemiche intorno alla morte dell'attore, spinto al suicidio dalla vergogna per il suo coinvolgimento in un'inchiesta sull'uso di stupefacenti. Di fatto nei mesi scorsi Lee Sun-kyun è stato sottoposto a una vera e propria gogna mediatica, nonché a una lunga serie di interrogatori da parte della polizia.

Il capo della polizia metropolitana di Incheon, Kim Hui-jung, nel corso di una conferenza stampa tenuta giovedì ha espresso le proprie condoglianze e il suo profondo rammarico per quanto accaduto ma ha comunque voluto rimarcare come gli interrogatori (l'ultimo dei quali, durato quasi 19 ore, era stato condotto il giorno prima del suicidio), siano stati necessari per accertare in maniera scrupolosa la versione dell'attore, e che comunque siano stati fatti in presenza del suo avvocato.