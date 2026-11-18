Lee Ryan dei Blue, coming-out al Gf inglese: "In passato ho fatto sesso con un uomo"
© ufficio-stampa | Lee Ryan
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"Sono state 48 ore davvero spaventose". Con queste parole Lee Ryan ha spiegato ai fan perché, almeno per il momento, non è più sul palco con i Blue nel tour per i 25 anni di carriera. Duncan James, Antony Costa e Simon Webbe vanno avanti in tre, mentre lui si trova in una stanza d'ospedale accanto alla figlia Riviere, di cinque anni, che nei prossimi giorni dovrà essere operata.
Tutto è cominciato nel fine settimana, a ridosso della data milanese. A ricostruire i fatti è stato un amico della coppia, sentito dal tabloid britannico The Sun: Ryan stava per entrare in scena sabato sera quando la moglie Verity lo ha chiamato per avvisarlo che la bambina non stava bene. "C'era una massa dietro il suo occhio e dopo averla portata in ospedale, hanno scoperto che aveva un ascesso", ha raccontato la fonte. Il cantante ha preso il primo volo dall'Italia domenica e da allora non si è più allontanato dalla bimba.
L'operazione, fissata per questa settimana, si è resa necessaria perché i farmaci non hanno funzionato: nelle ultime 48 ore la piccola non ha risposto agli antibiotici e, vista la posizione dell'ascesso, i medici ritengono l'intervento molto probabile. A rendere tutto più pesante c'è il fatto che Verity Paris è in attesa del quinto figlio, il settimo per Ryan, come annunciato a settembre. I genitori si danno il cambio per passare la notte in clinica, così che Riviere non resti mai sola. "Sia lui che Verity sono a pezzi, ma stanno tenendo duro il più possibile per i bambini", ha detto l'amico.
A confermare tutto è stato lo stesso Lee Ryan, che sui social ha pubblicato uno scatto della figlia dal letto d'ospedale insieme a un messaggio per il pubblico italiano, in particolare per chi lunedì aveva un biglietto per il concerto sold out al Palazzo dello Sport di Roma. "Chi mi conosce sa che i miei figli, mia moglie e la mia famiglia sono tutto il mio mondo", ha scritto. E ancora: "Mi dispiace tantissimo non aver potuto essere a Roma ieri sera, ma grazie di cuore a tutti voi per la comprensione. Abbiamo i fan migliori del mondo".
Sul palco della capitale i tre compagni si sono esibiti da soli, ma non sono rimasti senza voce: l'intero palazzetto ha cantato le parti di Ryan, in segno di vicinanza. Un gesto che, secondo l'amico, lo ha commosso e gli ha dato un po' di sollievo in una fase buia. Anche Duncan, Antony e Simon gli stanno ovviamente vicini e sono in contatto costante con lui e con Verity. "Riviere è molto felice di avere suo padre al suo fianco in ospedale, dato che chiedeva di lui. Lee ringrazia i suoi fan per tutto il loro supporto e i loro auguri". ha chiosato un suo portavoce ufficiale.
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