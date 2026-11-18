Sul palco della capitale i tre compagni si sono esibiti da soli, ma non sono rimasti senza voce: l'intero palazzetto ha cantato le parti di Ryan, in segno di vicinanza. Un gesto che, secondo l'amico, lo ha commosso e gli ha dato un po' di sollievo in una fase buia. Anche Duncan, Antony e Simon gli stanno ovviamente vicini e sono in contatto costante con lui e con Verity. "Riviere è molto felice di avere suo padre al suo fianco in ospedale, dato che chiedeva di lui. Lee ringrazia i suoi fan per tutto il loro supporto e i loro auguri". ha chiosato un suo portavoce ufficiale.