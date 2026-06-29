Con i più grandi successi

Blue, cresce l'attesa per le tre date estive in Italia del “THE 25TH ANNIVERSARY TOUR”

29 Giu 2026 - 15:42
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I Blue — Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan — arrivano in Italia per le tre nuove attesissime date estive e che fanno parte del tour mondiale che celebra il venticinquesimo anniversario della loro carriera musicale.

© Ufficio stampa

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I Blue — Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan — arrivano in Italia per le tre nuove attesissime date estive e che fanno parte del tour mondiale che celebra il venticinquesimo anniversario della loro carriera musicale.
Un tour in cui porteranno sul palco tutti i loro grandi successi, insieme a molti dei nuovi brani tratti da Reflections, il disco uscito a gennaio per Artist First, oltre ad alcune canzoni dei loro album passati mai pubblicate come singoli.

Di seguito le tre date estive:
11 Luglio 2026 - Palazzo Farnese, Piacenza per il Piacenza Summer Cult
12 Luglio 2026 - Castello Scaligero, Villafranca Di Verona
13 Luglio 2026 - Anfiteatro Giovanni Paolo II, Sordevolo (BI)