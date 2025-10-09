Arriva a teatro “Le voci di Bob Dylan", spettacolo di musica e parole in chiave jazz

“Le Voci di Bob Dylan”non è solo un concerto, ma uno spettacolo musical-teatrale in cui le canzoni si intrecciano con la storia e la biografia, raccontate nei monologhi e nei doppiaggi dal vivo. Un autentico viaggio nel mondo artistico del Bardo di Duluth, tra incantevoli e intense interpretazioni jazz e momenti di grande recitazione. Angelo Maggi, allievo di Vittorio Gassman, attore di cinema e teatro, nonché stimatissimo doppiatore, voce di Tom Hanks, Bruce Willis e Robert Downey Jr., fa da contrappunto alla voce della Tedesco, riconosciuta unanimemente come una delle più raffinate interpreti jazz italiane e accompagnata da Alessandro Gwis al pianoforte, Luca Pirozzi al contrabbasso, Giovanna Famulari al violoncello e Pietro Iodicealla batteria. I due artisti saranno le voci “narranti e cantanti”, che racconteranno una delle figure più originali del mondo della musica, dell’arte, della poesia e della letteratura mondiale.