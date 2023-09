Ritorna "Le vie del cinema", a Milano i film di Venezia 80 e degli altri festival

In programma dal 21 al 29 settembre una selezione di 33 film in anteprima e in lingua originale sottotitolata provenienti per la maggior parte da Venezia 80 oltre ad alcuni delle ultime edizioni dei festival di Cannes e Berlino, cui si aggiunge il lungometraggio vincitore del Far East Film Festival di Udine.

Da Venezia 80 Ne "Le vie del cinema" sono presenti per la sola Mostra del Cinema di Venezia, 11 film dal Concorso, 3 da Fuori Concorso, 6 da Orizzonti, 1 da Venezia Classici e 7 dalle Giornate degli Autori. Dal concorso arrivano il Gran Premio della giuria "Evil does not exist" di Ryusuke Hamaguchi, il premio speciale della giuria "The green border" di Agnieszka Holland, "Memory" di Michel Franco, Coppa Volpi a Peter Sarsgaard per la miglior interpretazione maschile. Ma anche "Dogman" di Luc Besson e "Hors-Saison" di Stéphane Brizé. Dal Fuori Concorso "The caine mutiny court-martial" ultimo film di William Friedkin, "Hit man" di Richard Linklater e "Daaaaaali!" di Quentin Dupieux.

Tra i film di Orizzonti "Explanation for everything" di Gábor Reisz (miglior film), "El paraíso" di Enrico Maria Artale con Edoardo Pesce (miglior sceneggiatura e miglior interpretazione femminile Maria Rosa De Francisco) e "Felicità" di Micaela Ramazzotti (premio degli spettatori – Armani beauty). Dalla nutrita finestra sulle Giornate degli Autori non mancano il premio per la miglior regia "Vampire humaniste cherche suicidaire consentant" di Ariane Louis-Seize, il corto di Céline Sciamma su Patrizia Cavalli "This is how child becomes a poet", e "Con la grazia di un dio" di Alessandro Roia con Tommaso Ragno e Maya Sansa.

Da Cannes e Berlino Si aggiunge al programma le anteprime di "Asteroid City" di Wes Anderson e il cortometraggio "Strange way of life" di Pedro Almodóvar dal Festival di Cannes. Poi "Sur l'adamant" di Nicolas Philibert e "20.000 especies de aejas" di Estibaliz Urresola Solaguren, rispettivamente Orso d’oro e Orso d’argento per la miglior interpretazione, dalla 73esima edizione della Berlinale e il malese "Aban Adik" di Jin Ong, vincitore del Gelso d’oro al 25esimo Far East Film Festival.