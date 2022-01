Le "Comete" di Sabba: ecco il nuovo video del cantautore napoletano

Si intitola "Comete", il nuovo singolo del cantautore napoletano Sabba. Proprio con questo brano l'artista si è classificato al terzo posto della XIII edizione di "NYcanta", il Festival della Musica Italiana di New York. Sabba ha vinto in passato il talent "The Winner Is" e recentemente è stato nel Muro dei 100 giudici di "All Together Now". Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.