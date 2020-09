Laura Pausini torna al lavoro su un nuovo progetto: countdown sui social

Dopo il tour negli stadi dell'anno scorso insieme a Biagio Antonacci, Laura Pausini aveva annunciato che si sarebbe presa una pausa dalla musica per due anni: "Non farò dischi, mi devo un attimo fermare". Lo stop però si sarebbe interrotto prima del previsto. Infatti a sorpresa, con un post su Instagram, la cantante ha svelato un curioso countdown di un nuovo progetto in uscita. “La 'metà' di me, tra luci e ombre", si è limitata a scrivere a commento di una suo foto in bianco e nero. Le ipotesi sono molte ma l'attesa per i fan è breve.