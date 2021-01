Lana De Rey anticipa il nuovo album con un video seducente e animalista

Lana Del Rey ha pubblicato il nuovo singolo " Chemtrails Over The Country Club" , accompagnato da un selvaggio video. L'artista ha colto l’occasione di questa uscita per annunciare anche la pubblicazione del suo nuovo progetto discografico, il suo settimo disco di studio che porterà lo stesso titolo del singolo e sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali dal 19 marzo.

Il nuovo video della cantautrice inizia come una qualsiasi clip musicale stereotipata made in Usa: la cantante vestita in maniera glamour guida la sua auto di lusso e si rilassa ai bordi di una piscina con le sue amiche. Tutto prosegue come in un già visto fino a quando, all'improvviso, la musica svanisce e durante una scena notturna Lana e le altre ragazze si trasformano in lupi mannari.

“Chemtrails Over The Country Club” arriva dopo la pubblicazione dell’acclamato "Norman Fucking Rockwell" che aveva regalato all’artista americana una nomination ai Grammy. Del Rey ha svelato la copertina dell'album e la tracklist di 11 canzoni scrivendo su Instagram: "Ci sono sempre disordini e sconvolgimenti e in mezzo a tutto questo, c'è sempre anche musica meravigliosa".

L'album inizialmente sarebbe dovuto uscire e nel 2020, ma è stato ritardato a causa della pandemia da Covid-19. Il cantante ha rilasciato la prima traccia dell'album, "Let Me Love You Like a Woman", in ottobre. Lo scorso anno ha anche pubblicato il suo primo libro di poesie, "Violet Bent Backwards Over the Grass", a settembre oltre a una cover del classico "Summertime" di George Gershwin.

