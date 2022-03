L'amore come un videogames, così Bianca Atzei racconta una storia finita

Ciao sono Vale & Danti, arriva nel giorno del suo compleanno e della Festa delle donne. Bianca Atzei torna sensuale e ironica e racconta una storia d’amore, complicata e passionale, che si è interrotta. Un rapporto amoroso come in un videogioco "e maledetti quei giorni che tornavi qui, io mi facevo dei film".

Il brano è un primo assaggio della sua nuova fase artistica, racchiusa nel nuovo progetto discografico "Veronica".

Un nuovo punto di partenza per la cantante milanese di origini sarde, che in questo nuovo disco percorre una direzione inedita, rappresentata in modo emblematico dal titolo stesso, il suo nome di battesimo, raccontando la sua vera anima ed essenza, la parte più forte e autentica di sé, con ritrovata consapevolezza e libertà.

Un album di duetti, perché "Veronica" ha sempre amato condividere, specialmente nella musica. Continua così il nuovo capitolo che permette all’inconfondibile voce dell’artista di spaziare tra diverse sonorità. Bianca presenterà i nuovi brani durante le due speciali date al Blue Note di Milano giovedì 28 e venerdì 29 aprile.

