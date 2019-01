Lady Gaga, vittoria dolceamara: il suo cavallo sta morendo e lei corre a dirgli addio

Affezionatissima all'animale, sui social, la popstar e attrice scrive un lungo post commovente subito dopo la premiazione: "Mi sento così onorata di aver vinto sia il premio per la miglior canzone che quello come miglior attrice insieme a Glenn Close. Il mio cuore esplode di orgoglio. Ma mi rattrista il fatto che proprio dopo lo show ho saputo che il mio adorato angelo, il mio cavallo Arabella, sta morendo. Sto correndo da lei per dirle addio..."

I critici di cinema e tv delle principali testate americane hanno premiato però anche molti altri film, attori e registi. "Roma" di Alfonso Cuarón si è conquistato il premio come miglior film e ha vinto anche i premi per la miglior regia, la miglior fotografia e come miglior film straniero. Christian Bale ha vinto il premio per il miglior attore in "Vice". "La favorita", che uscirà in Italia a fine gennaio, ha vinto il premio per il miglior cast. Migliori attori non protagonisti sono stati ancora i black Mahersahala Ali di "Green Book" e Regina King di "Se la strada potesse parlare".



Nelle categorie tv, hanno vinto Amy Adams per "Sharp Objects" e Patricia Arquette per "Escape at Dannemora". Sandra Oh per "Killing Eve" e "The Americans".

Premi anche a "The Marvelous Mrs Maisel" e "The Assassination of Gianni Versace"...…

I Critics’ Choice Awards sono l’anticamera degli Oscar tanto quanto i Golden Globe... adesso nno resta che attendere gli Oscar.



Ecco tutti i vincitori dei Critics’ Choice Movie Awards 2019

Miglior Film: Roma di Alfonso Cuaron

Miglior Attore: Christian Bale per Vice

Miglior Attrice: Lady Gaga per A Star is Born e Glenn Close per The Wife

Miglior Attore non protagonista: Mahershala Ali per Green Book

Miglior Attrice non protagonista: Regina King per Se la strada potesse parlare

Miglior Attore/Attrice giovane: Elsie Fisher per Eight Grade

Miglior Cast: La favoritta di Yorghos Lantimos

Miglior Regista: Alfonso Cuaron per Roma

Miglior Sceneggiatura: Paul Schreider per First Reformed

Migliro Sceneggiatura non originale: Barry Jenkins per Se la strada potesse parlare

Miglior Fotografia: Alfonso Cuaron per Roma

Miglior Scenografia: Black Panther

Miglior Montaggio: First Man Migliori Costumi: Black Panther

Miglior Trucco: Vice

Miglior Effetti Speciali: Black Panther

Miglior Cartoon: Spider-Man: Un nuovo universo

Miglior Action Movie: Mission: Impossible Fallout

Miglior commedia: Crazy Rich Asians

Miglior Attore di commedia: Christian Bale per Vice

Miglior Attrice di commedia: Olivia Colman per La favorita

Miglior Horror e fantascienza: A Quiet Place

Miglior film straniero: Roma di Alfonso Cuaron

Miglior canzone: Shallow da A Star Is Born

Miglior colonna sonora: First Man