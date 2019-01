Lady Gaga: "Accuse indifendibili e orribili, non lavorerò più con R. Kelly"

Lady Gaga prende le distanze da R. Kelly. La cantante nel 2013 ha collaborato con lui nella canzone "Do what U want", ma dopo le accuse da parte di diverse donne di abusi e molestie sessuali non ne vuole più sapere. Su Twitter ha pubblicato un lungo post in cui si scusa e definisce il comportamento del collega "orribile e indifendibile" e annuncia che eliminerà da tutte le piattaforme il brano fatto con lui.