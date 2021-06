Lady Gaga sempre più "civettuola", eccola mentre provoca sui social mostrando il suo décolleté

Ennesima provocazione social per Lady Gaga, che sembra aver riscoperto la sua vena sensuale e sexy. Dopo gli scatti civettuoli di alcuni giorni fa, in cui posava in micro bikini, mostrando il suo fisico da sirena e il suo lato B, la popstar e attrice ha condiviso un video in cui offre una generosa visione del suo décolleté e uno scorcio del suo fondoschiena. Sdraiata a pancia in giù in giardino, i capelli su un lato e una spallina del reggiseno scivolata maliziosamente sul braccio miss Germanotta fa nuovamente impazzire la Rete...



Anche stavolta, come per gli scatti precedenti, l'attrice di "A Star Is Born" ha raccolto infatti tantissimi apprezzamenti dai suoi quasi 48 milioni di follower.

Periodo particolarmente felice e impegnato questo per Lady Gaga. La star americana ha da poco finito le riprese di "House of Gucci", la mega produzione diretta da Ridley Scott nella quale ha vestito i panni di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci condannata a 26 anni di carcere come mandante dell'omicidio del marito.

Ma non è tutto. Gaga ha anche partecipato, qualche giorno fa, alla storica reunion di "Friends" esibendosi insieme a Lisa Kudrow sulle note di "Smelly Cat". E in occasione del Pride Month, il mese dell'orgoglio LGBTQIA+, l'artista e Donatella Versace si sono unite per celebrare l'amore universale con una capsule collection imperdibile e un'asta charity.