Lady Gaga nuda in versione cyber per il lancio del suo nuovo disco "Chromatica"

Intrappolata in una sorta di gabbia attaccata ad un groviglio di cavi elettrici, completamente nuda, Lady Gaga posa per l’artista belga Frederik Heyman, che l'ha fotografata in un servizio "futuristico" per Paper Magazine . In piena promozione del suo nuovo album, "Chromatica" in uscita il 10 aprile, Lady Germanotta appare in versione cyber: "Acconsento a essere nuda con tutti voi in questa stanza”, dice: "Credo che stiamo facendo arte, questa non è pornografia”.

Lady Gaga, metà androide e metà umana (nuda) su Paper Magazine

Sesto disco di inediti "Chromatica" si pone l’obiettivo di “celebrare tutte le cose”, ribadendo come “nessuna” sia mai “più grande dell’altra”, spiega Lady Gaga sulle pagine di Paper Magazine, dove appare metà androide e metà umana: "Non mi piace il futurismo fine a se stesso", ha detto la popstar specificando che il leit motiv del servizio fotografico potrebbe invece essere riassunto in una semplice domanda: "Un robot mi mette al di sopra delle persone. Pensi che una versione robot di me sia migliore di quella umana?".

In quanto al disco Lady Gaga spiega come tutte le canzoni che vi sono contenute siano state per lei una sorta di antidepressivo, in grado di sollevarla temporaneamente dal dolore. La popstar Gaga ha raccontato su Paper Magazine come sia stato un processo lungo e difficile lavorare all'album con molte fasi di depressione: "È qualcosa con cui combatto giornalmente". Il passato di violenze subite e la fibromialgia di cui tutt'ora soffre e che la causa dolori fortissimi in tutto il corpo in risposta ai traumi passati sono purtroppo il leit motiv della sua vita. Ma la decisione presa è stata quella di non farsi divorare dal dolore.

E "Chromatica" ha anche e soprattutto questo significato: "E' una danza che attraversa il dolore", il tentativo di celebrare la vita nonostante il dolore e l'invito rivolto alla gente "a gioire anche nei momenti più tristi".

