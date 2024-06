Per smentire il gossip sulla sua gravidanza, Lady Gaga ha preso in prestito un verso di Taylor Swift contenuto in "Down Bad". L'omaggio è piaciuto alla collega, che ha colto l'occasione per farle arrivare il suo supporto: "Siamo tutti d'accordo sul fatto che è invasivo e irresponsabile commentare il corpo di una donna. Gaga non deve spiegazioni a nessuno, così come nessuna donna le deve". Lady Gaga ha comunque trovato il modo di sfruttare il gossip e l'attenzione dell'opinione pubblica in maniera proficua. Sotto il video in cui smentisce la gravidanza ha infatti pubblicato il link a cui registrarsi, per poter votare alle presidenziali americane del prossimo novembre.