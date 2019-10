Lady Gaga e David Beckham, incontro tra la strana coppia

La strana coppia, quella che non ti aspetti. Lady Gaga e David Beckham si incontrano a Los Angeles per una chiacchierata. Una sorta di intervista doppia in cui parlano di progetti, infanzia, lavoro. L'ex calciatore chiede alla pop star quale sarà il prossimo piano e la risposta non si fa attendere: "Non lo so ancora, ma ciò di cui sono sicura è che ci sarà uno scoppio di ispirazione e quando arriverà, lo prenderò".